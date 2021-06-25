В Чехии идет спасательная операция после разрушительного торнадо

На юго-восток Чехии обрушился разрушительный торнадо: 1 человек погиб, 300 получили травмы. В регионе объявлен режим чрезвычайного положения. Смерч практически уничтожил несколько населенных пунктов - разрушены дома и строения в семи селах. Под обломками могут находиться десятки человек. Грозовой фронт принес и град - размер осадков достигал 10 см в диаметре. В регионе развернута масштабная поисково-спасательная операция, в которой участвуют и военнослужащие. Из всей Чехии в район бедствия перебрасывают медиков, пожарных и полицейских. Своих специалистов, а также технику, включая санитарные вертолеты, направили Австрия и Словакия.