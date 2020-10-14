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В Чехии новый антирекорд по числу заболевших COVID-19

Чехия вырвалась в лидеры среди стран ЕС по скорости распространения коронавируса. Там за прошедшие сутки выявили свыше 8 300 инфицированных. Это почти вдвое больше, чем в предшествующий день! В связи с этим власти страны приняли решение ввести частичный локдаун: на предстоящие три недели запрещены собрания с участием более шести человек. Закрыты школы, рестораны, бары и клубы. В общественных местах нельзя распивать алкогольные напитки.

Вторая волна COVID-19

Частичный локдаун также вводится в Нидерландах. А президент Франции Эммануэль Макрон уже сегодня вечером обратится к нации. Ожидается, что он объявит о новых ограничениях в стране.Также сегодня стало известно, что московских старшеклассников пока не допустят к офлайн-обучению. Со следующей недели в школы отправятся только ученики с первых по пятые классы, остальные останутся на удаленке.

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