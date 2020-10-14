В Чехии новый антирекорд по числу заболевших COVID-19

Чехия вырвалась в лидеры среди стран ЕС по скорости распространения коронавируса. Там за прошедшие сутки выявили свыше 8 300 инфицированных. Это почти вдвое больше, чем в предшествующий день! В связи с этим власти страны приняли решение ввести частичный локдаун: на предстоящие три недели запрещены собрания с участием более шести человек. Закрыты школы, рестораны, бары и клубы. В общественных местах нельзя распивать алкогольные напитки.



