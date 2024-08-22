В Чехии оправдали подрыв "Северных потоков"

У меня нет никакой просветляющей, четкой информации о том, что именно украинцы стоят за этой атакой. С другой стороны, когда вы ведете вооруженный конфликт, он связывается не только с военными целями, но и с целями, которые являются стратегическими по своей природе. Если бы целью было прекратить поставки газа и нефти в Европу и не дать России извлечь из этого выгоду, то трубопроводы были бы законной целью во время войны.

Петр Павел, президент Чехии

