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В Чехии оправдали подрыв "Северных потоков"

Цинизм в действии. Прага мягко перекладывает всю вину за подрыв "Северных потоков" на Украину, при этом говоря о «законных основаниях» устроить такую диверсию. Президент Чехии в интервью заявил, что трубопроводы являются стратегическим объектом, поэтому их якобы можно атаковать наравне с военными.

У меня нет никакой просветляющей, четкой информации о том, что именно украинцы стоят за этой атакой. С другой стороны, когда вы ведете вооруженный конфликт, он связывается не только с военными целями, но и с целями, которые являются стратегическими по своей природе. Если бы целью было прекратить поставки газа и нефти в Европу и не дать России извлечь из этого выгоду, то трубопроводы были бы законной целью во время войны.
Петр Павел, президент Чехии

Слова чешского лидера не остались незамеченными в Москве. Официальный представитель МИД России заявила, что подобные заявления - даже для такого эпатажного маргинала, как Павел, - это уже перебор. Мария Захарова отметила, что ранее с такими «мыслями» выступали только представители запрещенных международных террористических ячеек.

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