В Чехии отменили обязательное ношение масок

Тотальный уход от ограничений. В Чехии отменили обязательное ношение маски в общественных местах. Правда, в помещениях средство защиты пока еще придется применять. Но прогулки или занятия спортом теперь не предполагают наличия спецнакладки на лице. Мера очень кстати: в стране начинается сезон катания на лодках.



