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В Чехии отменили обязательное ношение масок

Тотальный уход от ограничений. В Чехии отменили обязательное ношение маски в общественных местах. Правда, в помещениях средство защиты пока еще придется применять. Но прогулки или занятия спортом теперь не предполагают наличия спецнакладки на лице. Мера очень кстати: в стране начинается сезон катания на лодках.

Отмена ограничений продолжается

Отказываться от ограничений, несмотря на сохранение прироста заболевших, продолжают и в других странах. По всей Европе начинает восстанавливаться внутренний туризм. В Португалии заработали тренажерные залы. Ряд отелей, а также музеи, библиотеки, археологические и исторические памятники, порты открываются на Кипре. В Иерусалиме вновь можно посещать мечеть Аль-Акса.

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