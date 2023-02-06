В Чехии ожидают новую волну сноса памятников солдатам Красной армии

Общественники Чехии опасаются очередной волны сноса памятников солдатам Красной армии после прихода к власти нового президента. На прошедших в Чехии выборах победил Петр Павел, являющийся генералом в отставке и бывшим председателем Военного комитета НАТО. По мнению председателя Чешского союза борцов за свободу в городе Усти-над-Лабем Елены Вичановой, снос памятников придет вслед за законом о декоммунизации. Активистка уверена, что с новым президентом будет то, что сейчас творится в Литве и Латвии, где многие советские памятники уже предали забвению.