В Чехии пожаловались на занимающихся "бизнесом на людях" украинцев

В последние месяцы в Чехии задержали рекордное число проводников нелегальных мигрантов через границу, причем четверть из них оказались украинцами, пишет РИА Новости со ссылкой на газету Lidovky.

По ее информации, за девять месяцев полицейские выявили уже 125 проводников нелегалов, хотя в прошлые годы их отлавливали не более десяти. При этом чаще всего контрабандистами оказываются украинцы.

В общей сложностизадержано30 украинских проводников, 24 чеха и 17 сирийцев, заявилпресс-секретарь полицейского управления Йозеф Боцан.

Бывший глава отдела розыска Таможенного управления Роберт Шлахта предположил, что к контрабанде причастны те украинцы, которые убежали в Чехию из-за нынешнего конфликта на родине. Кроме того, нелегальной доставкой людей занимаются чехи, живущие в приграничных регионах, так как строгого наказания за это нет.

