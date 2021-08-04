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В Чехии при столкновении поездов погибли 3 человека, около 50 пострадали
Число погибших в результате железнодорожной катастрофы в Чехии возросло до трех. Жертвами стали машинисты обоих составов и одна пассажирка. Авария произошла на юго-западе страны. На одноколейном участке столкнулись два пассажирских поезда. Пострадали около 50 человек. Состояние некоторых критическое. Их эвакуируют в больницы на вертолетах. Причины ЧП выясняет специальная комиссия. Предварительно версии две: сбой в работе железнодорожной техники и невнимательность одного из машинистов, который не среагировал на красный свет семафора.
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