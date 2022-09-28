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В Чехии проходят массовые антиправительственные митинги
Массовые акции протеста против политики правительства, возглавляемого Петром Фиалой, проходят в среду в Чехии. Крупнейший из нихна Вацлавской площади в центре Праги. Об этом сообщает ТАСС.
Митинги проходят под лозунгом "Чехия на первом месте!". Их организаторами выступили гражданские активисты, по инициативе которых в Праге 3 сентября прошел антиправительственный митинг, в котором приняли участие около 70 тыс. человек. Собравшиеся протестуют против действий властей в период энергетического кризиса. На фоне растущей инфляции правительство, как заявляют ораторы, принимает неэффективные меры для помощи жителям и фирмам.
Организаторы потребовали от властей заключения прямых соглашений с РФ на поставку газа. Это, по их мнению, приведет к стабилизации цен на национальном рынке энергоресурсов. Они также отвергли возможность перехода страны в расчеты на евро и настаивают на военном нейтралитете Чехии.
Акции протеста, кроме Праги, проходят в городах Брно, Либерец, Пльзень, Ческе-Будеёвице, Угерске-Градиште, Карвина и Гавиржов. Несмотря на установившуюся в Чехии дождливую погоду, к ним, как рассчитывают организаторы, должны присоединиться десятки тысяч активистов.
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