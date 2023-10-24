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В Чехии с неба упал… миллион долларов

Видеоролик с необычным подарком распространяется в Сети. В Чехии блогер устроил денежный дождь. Однодолларовые купюры загрузили в большой контейнер, на вертолете подняли в небо и сбросили в секретном месте.

Тысячи людей в охотничьем азарте пытались поймать свою долю счастья.

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