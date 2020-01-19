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В Чехии сгорел дом престарелых

Пожар унес жизни восьми человек. Еще около 30 получили травмы. К этому часу пламя потушили. На месте происшествия работают спасатели, полиция и семь бригад скорой помощи. Им помогают коллеги из соседней Германии.

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