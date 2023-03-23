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В Чехии уменьшили пособия для украинских беженцев

В Чехии уменьшили пособия для украинских беженцев

Президент Чехии Петр Павел подписал указ, который предусматривает уменьшение размера денежных пособий для украинских беженцев, сообщаютРИА Новости.

Отмечается, что президент Чехии Петр Павел подписал указ, вносящий поправки в закон 66/2022 Конституции страны о мерах в сфере занятости и социальной защиты в связи с конфликтом на территории Украины.

Как сообщает агентство, для украинских беженцев в возрасте до 18 лет размер ежемесячного пособия устанавливается в размере прожиточного минимума в 3490 крон. Совершеннолетние граждане будут получать пособие в размере 4860 крон. При этом ранее величина пособия в течение первых пяти месяцев составляла 5000 крон, а затем снижалась до вышеуказанных значений.

Теперь после истечения срока в 150 дней с момента прибытия величина денежного пособия будет уменьшена до 3130 крон, если украинец не поступил в чешское образовательное учреждение, не воспитывает ребенка возрастом до 6 лет, не является инвалидом, беременной женщиной или пенсионером старше 65 лет.

Фото: РИА Новости

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