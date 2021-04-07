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В Чехии уволен министр здравоохранения
В Чехии уволен министр здравоохранения. Бывший глава ведомства заявил, что это было сделано по политическим мотивам. Речь идет о скандале, связанном с противоречивым отношением государственных элит к вакцине "Спутник V". В Чехии ужасающая эпидемиологическая ситуация. Более одного миллиона жителей заразились COVID-19. При этом министр отказывался закупать российскую вакцину. В итоге президент Милош Земан потребовал отставки министра, а также руководителя регулятора по медицинским препаратам. Сейчас пост министра здравоохранения в стране займет глава Факультетской больницы Праги.
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