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Бензин в Чехии подорожал до максимума за восемь недель

В Чехии очередной рост цен на топливо - за неделю в среднем на 4 евроцента. Теперь его стоимость составляет 1,58 евро за литр. Местные СМИ отмечают, что это самый высокий показатель за последние 8 недель.

Одним из главных факторов, усиливающих рост, эксперты называют эмбарго на импорт нефтепродуктов из России, которое вступит в силу с 5 февраля.

Фото:pixabay.com

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