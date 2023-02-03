3.42 RUB
3.34 USD
3.57 EUR
ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Бензин в Чехии подорожал до максимума за восемь недель
В Чехии очередной рост цен на топливо - за неделю в среднем на 4 евроцента. Теперь его стоимость составляет 1,58 евро за литр. Местные СМИ отмечают, что это самый высокий показатель за последние 8 недель.
Одним из главных факторов, усиливающих рост, эксперты называют эмбарго на импорт нефтепродуктов из России, которое вступит в силу с 5 февраля.
Фото:pixabay.com
Президент
Все
Почему Президент Беларуси упрекнул Секретариат ООН в махровом бюрократизме
"Пора от слов перейти к делу" - Лукашенко внес предложения по борьбе с изменением климата
"Нам предстоит еще немало сделать" - Лукашенко о развитии двусторонних отношений с Зимбабве
Александр Лукашенко в Баку встретился с главой Зимбабве
Политика
Все
Общество
Все
Авдонин: Беларусь находится в числе государств, которые ориентируются на будущее человечества
Почему Беларусь - это пример реализации зеленой политики и как санкции мешают сохранению климата
Все дрова с третьего чемпионата по колке дров отправятся одиноким пожилым людям
"Здесь собираются лидеры" - в Минске стартовал Международный молодежный форум "Диалог будущего"
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все