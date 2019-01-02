В Челябинской области день траура по погибшим в результате обрушения дома в Магнитогорске

Сегодня в Челябинской области России день траура по погибшим в результате взрыва газа и обрушения дома в Магнитогорске. Отменены все развлекательные мероприятия. Следственно-оперативная группа занимается установлением причин трагедии в круглосуточном режиме. Накануне произошло настоящее чудо: под завалами дома найден живой 11-месячный ребенок. Его доставили в Москву. Напомним, в Магнитогорске утром 31 декабря из-за взрыва газа обрушился подъезд 10-этажного жилого дома. Спасатели обнаружили тела девяти погибших, более 30 человек числятся пропавшими без вести.