В Челябинской области сегодня день траура

Сегодня в Челябинской области России День траура по погибшим в результате взрыва газа и обрушения дома в Магнитогорске. Число жертв достигло 11 человек. Сегодня из-под завалов извлекли тела еще двух погибших. Остается неизвестной судьба 32 человек. Поисково-спасательные работы на месте трагедии в Магнитогорске продолжаются. Следственный комитет отрабатывает все возможные причины трагедии. Следов взрывчатых веществ на месте обрушения дома не найдено. Подтверждений версии теракта нет.