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В чем Гитлер был прав и почему русские - враги человечества. Идеология исключительности США как новая форма нацизма
"Я верю в исключительность американцев от всей души" - такую фразу любил произносить экс-президент США Барак Обама на своих митингах. Казалось бы, просто популизм, однако аналитики все чаще говорят о том, что логика мыслей в таких словах стара как мир. И где-то это мы уже слышали.
Риторика, что во второй мировой войне победили США и союзники, нам давно знакома. А многие бизнесмены, тот же Генри Форд, до последнего спонсировали нацистов. И вроде еще не так давно многие были уверены, что идеи превосходства нации или государства над другими остались в прошлом. Но современная геополитика стремительно затирает уроки истории.
В подтверждение - еще одно изречение от любителя танцев и вечеринок Бориса Джонсона. У него свои победители и свои герои.
Именно поэтому Запад выиграл с союзниками Вторую мировую войну, кстати, с украинской помощью.
Конечно, американцы и британцы в этом плане хитрее итальянцев, и никто со свастикой на плечах не ходит.
"Идеи превосходства, как характерного признака неонацистской идеологии, сегодня наиболее отчетливо проявляются в политико-правовой повестке ряда западных стран, в первую очередь - США. Поставив во главу угла собственное в том или ином виде превосходство, США последовательно препятствуют нормальному развитию других государств: целенаправленно замедляют процессы деколонизации, вмешиваются во внутриполитические дела, тем самым лишая тех права на обретение полной экономической и культурной независимости", - считает председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, доктор юридических наук, профессор Андрей Клишас.
Но СВО в Украине окончательно развеяла миф о дружбе и доказала: их отношение к нам ничуть не лучше, чем у нацистов.
Реальность такова, что русские не являются европейцами. Русские, как ясно выразился господин Данилов, имеют другую культуру. Русские - азиаты. И в конечном итоге они действительно произошли от монголов. Они действительно происходят из группы людей, которые хотят быть рабами и хотят, чтобы ими руководили, как это было во времена Чингисхана. Я хотела бы, чтобы остальная Европа и западный мир поняли, что Европа заканчивается на Украине. Мы защищаем европейские и западные ценности так же, как это делали сотни и тысячи лет назад, когда пришли монголы. Я скажу, что происходящее в Кремле и то, что делает каждый русский, поддерживающий решения Путина, не имеет ничего общего с человеком. Их нельзя называть людьми. По сути, они враги человечества.
И такая риторика не случайна: ранее американский сенатор Линдси Грэм заявлял, что "убийство русских - лучшее, на что когда-либо были потрачены деньги американских налогоплательщиков". МИД России сравнил подобную риторику со взглядами Третьего рейха.
"Любопытно, что если сравнить конкретные формулировки в документах системообразующих политических партий США, в речах американских политических лидеров с воззрениями лидеров нацистской Германии, то нетрудно обнаружить схожесть многих смысловых посылов", - отметил АндрейКлишас.
Дабы не быть голословным, вот несколько конкретных примеров.
После такого чего уж удивляться публичным выступлениям американских политиков. Поддержала в своих речах косвенно идеи нацизма и конгрессвумен Мэри Миллер. Женщина заявила, что "Гитлер был прав". После скандала она добавила, что имела в виду его взгляд на развитие молодежи. Комментарий несильно помог.
Настоящий фашизм сегодня не со свастикой, а со звездно-полосатым флагом. Современная Америка, по сути, является фашистским государством, которое дискриминирует, угнетает, уничтожает весь остальной мир. И сегодня они объявили своими врагами русских. Они призывают к этническому геноциду нашего народа. Это абсолютно неприемлемо, недопустимо.
По мнению экспертов, идеология исключительности США - это нацизм в новой форме, который направлен на нивелирование стремлений международного сообщества по достижению многополярного мира - жизненно важной системы мироустройства для всего человечества.
Почему идеи Третьего рейха на Западе все чаще поднимают голову. Кого из политиков вдохновляют убеждения Муссолини и Гитлераи кто из потомков еще недавно заседал в Европарламенте. О трансформации нацизма и его новых формах смотрите в "Понятной политике".
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