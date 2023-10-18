В чем Гитлер был прав и почему русские - враги человечества. Идеология исключительности США как новая форма нацизма

Реальность такова, что русские не являются европейцами. Русские, как ясно выразился господин Данилов, имеют другую культуру. Русские - азиаты. И в конечном итоге они действительно произошли от монголов. Они действительно происходят из группы людей, которые хотят быть рабами и хотят, чтобы ими руководили, как это было во времена Чингисхана. Я хотела бы, чтобы остальная Европа и западный мир поняли, что Европа заканчивается на Украине. Мы защищаем европейские и западные ценности так же, как это делали сотни и тысячи лет назад, когда пришли монголы. Я скажу, что происходящее в Кремле и то, что делает каждый русский, поддерживающий решения Путина, не имеет ничего общего с человеком. Их нельзя называть людьми. По сути, они враги человечества.

Сара Эштон-Чирилло, экс-спикер ВСУ