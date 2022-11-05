В чем Кабмин Германии упрекнул Ангелу Меркель

Немецкий Кабинет министров упрекнул экс-главу правительства Ангелу Меркель в расточительстве и напомнил, что ее привилегии как бывшего канцлера ограничены. Об этом сообщает БелТА со ссылкой на ТАСС.

По данным издания, члены правительства призвали Меркель более бережно тратить государственные средства, которые выделяются из бюджета страны на содержание бюро Меркель в Бундестаге.

В частности, в Кабмине обратили внимание, что в бюро, по установленным правилам, могут работать максимум пять человек, в то время как у Меркель работают девять. Экс-канцлеру также напомнили, что она не имеет права совершать личные поездки за счет бюджетных средств.