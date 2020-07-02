В Черногории легализованы однополые браки

Черногория легализовала однополые браки. За высказались чуть более 50 % депутатов парламента. Принятый документ уравнивает в правах однополые и разнополые семьи. При этом возможность усыновления детей не предусматривается. Принятие закона вызвало протесты. Сам документ, как сообщается, вступит в силу через год.



