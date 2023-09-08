В Черногории проходит чемпионат по лени: участники лежат уже 21 день

Кому задумываться, чем бы себя занять, не приходится - так это участникам чемпионата по лени. Он проходит в Черногории уже как 21 день. По условиям, участники должны лежать на одном месте не двигаясь, лишь отвлекаясь на еду и туалет. Тот, кто сможет перележать соперников, получит в награду тысячу евро. Состязания этого года уже стали самыми длительными за всю историю проведения конкурса, хотя еще не завершились. Семь участников побили предыдущий мировой рекорд: два года назад жительница Подгорицы провела в горизонтальном положении 117 часов.