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В Черногории прошел массовый митинг - на улицы вышли сотни человек

В Черногории прошел массовый митинг в поддержку России. На улицы Подгорицы вышли сотни человек. Участники принесли с собой плакаты, фаеры и флаги. Толпа скандировала: "Молись Богу и держись России!"

Это не первая подобная акция в стране. Напомним, ранее в Подгорице на акцию в поддержку ДНР и против расширения НАТО вышли около 11 тысяч человек.

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