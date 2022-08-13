В Черногории в результате стрельбы погибли 11 человек

Накануне в Черногории были убиты 11 человек, еще пятеро ранены. 34-летний житель города Цетине из охотничьего ружья сначала расстрелял мать с двумя детьми, а затем открыл беспорядочный огонь по прохожим. Преступник был ликвидирован.

Эта трагедия потрясла тихую балканскую республику.

В связи со случившимся Александр Лукашенко направил соболезнования президенту Черногории. В Беларуси с большой болью и скорбью восприняли известие о трагедии в городе Цетине, которая привела к многочисленным человеческим жертвам.

От имени белорусского народа и себя лично Александр Лукашенко выразил поддержку родным и близким погибших, а также пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим.



