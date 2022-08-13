3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
В Черногории в результате стрельбы погибли 11 человек
Накануне в Черногории были убиты 11 человек, еще пятеро ранены. 34-летний житель города Цетине из охотничьего ружья сначала расстрелял мать с двумя детьми, а затем открыл беспорядочный огонь по прохожим. Преступник был ликвидирован.
Эта трагедия потрясла тихую балканскую республику.
В связи со случившимся Александр Лукашенко направил соболезнования президенту Черногории. В Беларуси с большой болью и скорбью восприняли известие о трагедии в городе Цетине, которая привела к многочисленным человеческим жертвам.
От имени белорусского народа и себя лично Александр Лукашенко выразил поддержку родным и близким погибших, а также пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим.
Фото: pixabay.com
Президент
Все
Лукашенко поздравил народную артистку СССР Александру Пахмутову с 95-летием
Александр Лукашенко поздравил Короля Камбоджи Нородома Сихамони с Днем Независимости
Лукашенко аграриям на "Дожинках" в Полоцке: Вы - основа нашей жизни и основа нашей безопасности
Лукашенко вручил награды лучшим работникам сельского хозяйства Витебской области
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов