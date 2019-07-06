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В Черном море недалеко от Туапсе перевернулось прогулочное судно: погибли две женщины

Пассажиров спасали сотрудники МЧС и проходившие мимо лодки и гидроциклы.

Катамаран был рассчитан на 10 человек, а на борту находилось больше 40. Кроме того, владелец самостоятельно надстроил вторую палубу для туристов, что повлияло на устойчивость судна. Сбежавший капитан уже задержан. Возбуждено уголовное дело.

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