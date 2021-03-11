ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

В Черном море затонул сухогруз

Крушение судна в Черном море. У берегов Румынии затонул сухогруз "Волго-Балт 179". С борта спасли 10 человек, двое погибли, поиски еще одного члена экипажа продолжаются. Судно шло под флагом Коморских островов. Но, по некоторым данным, оно могло принадлежать компании Seatrans из Украины. Известно, что корабль вышел из Ростова-на-Дону и направлялся в Констанцу. По предварительным данным, борт перевозил уголь.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все