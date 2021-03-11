3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
В Черном море затонул сухогруз
Крушение судна в Черном море. У берегов Румынии затонул сухогруз "Волго-Балт 179". С борта спасли 10 человек, двое погибли, поиски еще одного члена экипажа продолжаются. Судно шло под флагом Коморских островов. Но, по некоторым данным, оно могло принадлежать компании Seatrans из Украины. Известно, что корабль вышел из Ростова-на-Дону и направлялся в Констанцу. По предварительным данным, борт перевозил уголь.
Президент
Все
"Время Первого" - как совершить прорыв в сельском хозяйстве и привлечь молодые кадры в регионы
Лукашенко поздравил личный состав 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады с 45-летием
Лукашенко подписал указ о награждении Александры Пахмутовой орденом Дружбы народов
Подробности насыщенной недели Президента Беларуси в рубрике "Время Первого"
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов