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В Черном море затонул украинский сухогруз
Плохие погодные условия, вероятнее всего, стали причиной кораблекрушения в Черном море. Сухогруз "Арвин", принадлежащий украинской компании, затонул в районе турецкой провинции Бартын во время рейса из Грузии в Болгарию. Погибли по меньшей мере 4 человека. 6 членов экипажа удалось спасти. По предварительным данным, в состав экипажа входили 10 граждан Украины и 2 россиянина. Поисково-спасательные работы в море в какой-то момент пришлось приостановить из-за высоких волн. К операции подключились вертолеты. Они пытаются снять со скал еще двух моряков. Отметим, затонувшее судно было построено в 1975 году.
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