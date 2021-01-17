В Черном море затонул украинский сухогруз

Плохие погодные условия, вероятнее всего, стали причиной кораблекрушения в Черном море. Сухогруз "Арвин", принадлежащий украинской компании, затонул в районе турецкой провинции Бартын во время рейса из Грузии в Болгарию. Погибли по меньшей мере 4 человека. 6 членов экипажа удалось спасти. По предварительным данным, в состав экипажа входили 10 граждан Украины и 2 россиянина. Поисково-спасательные работы в море в какой-то момент пришлось приостановить из-за высоких волн. К операции подключились вертолеты. Они пытаются снять со скал еще двух моряков. Отметим, затонувшее судно было построено в 1975 году.