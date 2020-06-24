В честь 50-летия группы QUEEN выпустят почтовые марки

Набор марок в честь 50-летия рок-группы Queen выпустит Королевская почта Великобритании. На восьми из них будут представлены самые популярные обложки альбомов коллектива, еще на четырех - снимки с концертов, а также классическая групповая фотография Queen. Коллекцию можно будет приобрести с 9 июля, но предзаказ можно сделать уже сейчас на сайте Королевской почты. Queen стала третьей рок-группой, в честь которой печатают марки. Ранее подобные наборы выпускали с альбомами The Beatles и Pink Floyd.



