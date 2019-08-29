В Честерском зоопарке установили пол двух новорожденных красных панд-близнецов

Это самец и самка. Малыши появились на свет 9 недель назад. Все это время детеныши провели под тщательным присмотром своих родителей - красных-панд по кличкам Нима и Кода. Когда новорожденные окончательно окрепли, смотрители зверинца забрали их на первый медицинский чек-ап. Панды абсолютно здоровы. Теперь администрации зоопарка предстоит дать имена редким малышам.



