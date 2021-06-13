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В Чикаго двое мужчин открыли огонь по безоружным людям
Очередная стрельба произошла в США. В Чикаго двое мужчин открыли огонь по безоружным людям. В результате происшествия была убита женщина. Еще 9 человек получили ранения. Личности нападавших установить пока не удалось. К слову, это уже четвертая стрельба за минувшие сутки. Всего в субботних инцидентах в США пострадали более 30 человек. 5 были убиты. Всплеск огнестрельного насилия эксперты связывают со снятием ограничений. Получив свободу, люди с неустойчивой психикой начали выплескивать свою агрессию гораздо активнее.
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