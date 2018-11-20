В Чикаго мужчина открыл огонь по бывшей невесте

Стрельба в Чикаго. 32-летний мужчина сначала открыл огонь на парковке по бывшей невесте, работающей в больнице врачом, а затем в медучреждении. Погибли трое, еще два человека получили ранения. Нападавшего ликвидировала полиция. Сейчас следствие выясняет его мотив.