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В Чикаго мужчина открыл огонь по бывшей невесте

Стрельба в Чикаго. 32-летний мужчина сначала открыл огонь на парковке по бывшей невесте, работающей в больнице врачом, а затем в медучреждении. Погибли трое, еще два человека получили ранения. Нападавшего ликвидировала полиция. Сейчас следствие выясняет его мотив.

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