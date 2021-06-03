В Чикаго полиции запретили преследовать преступников. Речь идет о наименее тяжких правонарушениях. Решение было принято после того, как полицейские застрелили 13-летнего подростка, который сдался с поднятыми руками. Теперь местным жителям стоит опасаться роста преступности на улицах. Разбить витрину, проникнуть на частную территорию, ограбить гражданина на сумму, не превышающую 400 долларов, можно практически безнаказанно, поскольку полиция не сможет преследовать правонарушителя.