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В Чикаго полиция задержала участника перестрелки

Стрельба в Чикаго: полиция разыскивает всех участников инцидента

Житель района, где произошел инцидент, сообщил журналистам, что, судя по звукам, стрельба велась из нескольких орудий. На месте ЧП найдено не меньше 60 гильз. Расследование продолжается.

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