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В Чикаго прошел марш памяти 13-летнего Адама Толедо
Запись с нагрудной камеры полицейского, который смертельно ранил подростка, недавно распространилась в Сети. Обитатели района, где жил мальчик, призвали к изменениям в протоколах действий полиции и прекращению применения ими огнестрельного оружия. Участники раскритиковали полицейское управление Чикаго за неправомерные действия на протяжении многих лет, особенно в районах проживания афро- и латиноамериканцев.
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