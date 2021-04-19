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В Чикаго прошел марш памяти 13-летнего Адама Толедо

Запись с нагрудной камеры полицейского, который смертельно ранил подростка, недавно распространилась в Сети. Обитатели района, где жил мальчик, призвали к изменениям в протоколах действий полиции и прекращению применения ими огнестрельного оружия. Участники раскритиковали полицейское управление Чикаго за неправомерные действия на протяжении многих лет, особенно в районах проживания афро- и латиноамериканцев.

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