В Чикаго прошла прощальная вечеринка Джо

В Чикаго открыт национальный съезд демократов. Американские СМИ прозвали его прощальной вечеринкой Джо. Она проходит в лучших традициях лидера Белого дома с запинками и оговорками. Wall Street Journal отметил: выступление Байдена напомнило демократам, почему они нервничали по поводу его кандидатуры. Дослушать его речь не смогли даже соратники. Небольшими группами они начали покидать арену во время выступления Байдена. Многим не удалось увидеть политика на телеэкранах. Программа съезда затянулась, и сонный Джо не смог выступить в прайм-тайм. Ключевая фигура Камала Харрис также не обрадовала собравшихся пламенной речью. Вице-президент провела на сцене всего 2 минуты, пообещала участникам съезда «великую неделю» и удалилась. Порядка сотни протестующих предприняли попытку сорвать национальный съезд демократов. Они выломали оградительные секции. Но полиции удалось оттеснить демонстрантов.