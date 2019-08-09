В Чикаго прошли ежегодные благотворительные гонки игрушечных уток

Река из резиновых уточек! В Чикаго прошли ежегодные благотворительные гонки игрушечных желтых птичек. Суть в том, что любой желающий может купить утенка за пять долларов и посоревноваться с другими участниками. А все вырученные деньги идут на пожертвования. В какой-то момент нагруженные самосвалы сбрасывают всех уточек-участниц в реку, а дальше течение делает свое дело. Люди следят за тем, какую же утку первой принесет к финишу. Сейчас подсчитывают, сколько денег удалось собрать в этом году. Но организаторы сообщают, что было продано более 60 тысяч уток.