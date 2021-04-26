В Чикаго протестующие требуют изменить законы о полицейской деятельности

В США вновь неспокойно. Сотни демонстрантов вышли на улицы Чикаго. Беспорядки в городе проходят на фоне смертельного выстрела правоохранителями в 13-летнего подростка-латиноамериканца в марте. Протестующие требуют изменить законы о полицейской деятельности, удалить полицию из государственных школ и сократить бюджет правоохранителей, чтобы выделить больше средств на социальные услуги. Организаторы завершили митинг минутой молчания в честь убитых сотрудниками полиции афроамериканцев.