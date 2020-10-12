ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоТехнологииКультураРегионыПроисшествияЗдоровьеСпортВ миреКругозорТелеграм новости
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

В Чикаго трехлетний малыш выстрелил в себя из пистолета

К счастью, мальчик жив. Он получил ранение в ногу и сейчас госпитализирован. Полиция ведет расследование. Ребенок нашел дома заряженный пистолет, который, вероятно, принадлежал кому-то из родителей.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все