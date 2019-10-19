В Чили демонстранты громят метро

В Чили второй день продолжаются массовые беспорядки из-за подорожания цен на метро. Стоимость проезда увеличилась почти на полтора доллара. Активисты буквально заполоняют станции метрополитена, нарушая работу движения поездов. Они жгут файеры и бросают в полицию коктейли Молотова. Большинство станций и вовсе пришлось закрыть. Ущерб метрополитену оценивается в сотни тысяч долларов. Среди задержанных уже сотни людей. Президент Чили ввел в стране режим чрезвычайной ситуации и пообещал собрать рабочую группу для пересмотра цен на билеты.