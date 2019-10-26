В Чили на акцию протеста вышли свыше миллиона человек

Поводом для начала митингов в стране стал рост цен на проезд в метро. Акции протеста и погромы начались около недели назад и привели к многочисленным жертвам. Полиция разгоняла толпу слезоточивым газом и водометами. В крупные чилийские города были стянуты военные и бронетехника. Регулярно вводится комендантский час.