В Чили объявлен режим чрезвычайной ситуации

Удар водной стихии. Сразу в нескольких регионах Чили из-за наводнений власти объявили режим чрезвычайной ситуации. По сообщениям местных СМИ, более тысячи человек были вынуждены прибегнуть к срочной эвакуации. Потоки воды смывают все на своем пути. Разрушены около 2 сотен домов. Как минимум 3 человека числятся пропавшими без вести. Наводнения уже назвали самыми масштабными в стране с 1993 года.