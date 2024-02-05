В Чили объявлен траур по жертвам разрушительных лесных пожаров

Аномальная жара и засуха привели к масштабным бедствиям в Чили. В стране объявлен траур по жертвам разрушительных лесных пожаров. Число погибших в результате бедствия возросло до 112. Не исключено, что количество может увеличиться по мере осмотра разрушенных домов. Без жилья остались не менее 1,6 тыс. человек. Всего произошло более 90 активных пожаров, которые уничтожили 43 тыс. га леса. Сгорел ботанический сад, основанный еще в прошлом столетии. В наиболее пострадавшем от огня регионе Вальпараисо действует режим чрезвычайной ситуации.



Масштаб бедствия объясняют аномальной жарой и засухой, которые угрожают распространиться на Аргентину, Парагвай и Бразилию.