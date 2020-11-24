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В Чили продолжаются антиправительственные протесты

Демонстранты призывают к отставке президента Себастьяна Пинеру. Активисты начали бросать камни и бутылки в полицию. Для сохранения порядка правоохранители применяют водометы. Поводом для недовольств стало экономическое состояние страны. После весеннего тотального локдауна у людей сократились доходы. К слову, часть активистов выступала также за освобождение задержанных в прошлом году организаторов массовых акций.

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