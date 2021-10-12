Лихорадит коренные народы в Южной Америке. В Чили тысячи человек вышли на протест в честь дня национальности мапуче. Представители народности заявляют о притеснении их автономии и прав со стороны властей. Митинг не продлился долго - правоохранители вскоре применили слезоточивый газ и водометы.



Более чем за 300 лет с момента колонизации Южной Америки мапуче так и не ассимилировались. Как заявляют представители народа, они ведут жизнь в гармонии с природой, поэтому резко выступают против строительства любых предприятий на их территории. Это в большинстве случаев и становится причиной столкновений с государством.