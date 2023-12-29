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В Дагестане сошла лавина - без света остались около 100 тысяч человек

В российском Дагестане из-за сильного ветра с гор сошла лавина. Ближайшая автомобильная дорога закрыта для движения.

Без света остались около 100 тысяч человек, сообщается о повреждениях жилых домов и объектов инфраструктуры.

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