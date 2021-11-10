Поток мигрантов из разрушенных войной стран не прекращается. В Дамаске сотни иракских курдов ожидают самолетов в надежде попасть в Евросоюз. Многие продают все свое имущество, чтобы иметь средства на дальнюю дорогу. Однако надеяться на радушный прием им все равно не приходится. Ведь даже на пороге якобы демократии беженцев угнетают и заставляют умирать в лесах.



Показное равнодушие Запада к судьбе людей, прибывающих из неблагополучных стран, куда вмешивались силы НАТО, - очередной показатель отсутствия каких-либо стандартов. А многочисленные нарушения прав человека и основополагающих международных документов теперь уже точно не поддаются сомнению.