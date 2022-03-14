В Дании дорожает продовольствие, эстонские фермеры готовятся к худшему, а французские предприятия останавливают производство

"Высокие цены на энергоносители привели к подорожанию продуктов питания в Дании". Об этом со ссылкой на статуправление страны сообщает агентство "Ритсаус бюро".

За год цены на продовольствие в Дании выросли на 5,7 %, признаков того, что они снизятся в ближайшие месяцы, нет.

Эстония

К скачку цен на продукты следует готовиться и жителям Эстонии. Глава Торгово-сельскохозяйственной палаты предупредил, что санкции против Беларуси и России сильно ударят по сельскому хозяйству Эстонии. 2/3 минеральных удобрений на эстонских полях - российские. Теперь же наши удобрения, тракторы, корма для животных для эстонских фермеров недоступны.

Прекращение литовского экспорта в Россию замедлит рост ВВП на 2 %

Европейские потребители не смогут защищаться от роста цен, придется экономить и увязнуть в крупных долгах. Литовские экономисты оценивают вероятность рецессии в ЕС более чем в 50 %. Для Литвы же Москва является крупнейшим партнером, полное прекращение экспорта в Россию замедлит рост ВВП Литвы до 2 %.

Во Франции останавливают заводы

Французские предприятия вообще останавливают работу из-за скачка цен на сырье и газ. Как сообщает France 3, кризис на производствах страны может продлиться до полугода. К примеру, одна из фабрик по изготовлению керамических изделий не в состоянии больше оплачивать счета за газ, которые выросли в 10 раз, а строительная компания - закупать стальные детали. Приходится либо отправлять работников в вынужденный отпуск, либо вообще останавливать заводы.

ФАО: без российской и украинской продукции миру грозит голод

"А если Россия и Украина остановят экспорт пшеницы - миру грозит голод". С таким тревожным предупреждением выступила газета "Гардиан". По данным ФАО, Украина является пятым по величине экспортером пшеницы. На ее долю приходится около 10 % мирового рынка. Она также является одним из крупнейших экспортеров кукурузы - около 15 % мирового экспорта.