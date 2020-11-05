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В Дании мутировавшим коронавирусом уже заразились 12 человек
В Дании мутировавшим коронавирусом уже заразились 12 человек news.byhttps://s3-minsk.becloud.by/media-assets/tvr/809111cd-df91-4503-b02c-a89c03b930fe/conversions/b51a4ff9-7b8d-4818-a0f5-07e134d8f0db-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/tvr/809111cd-df91-4503-b02c-a89c03b930fe/conversions/b51a4ff9-7b8d-4818-a0f5-07e134d8f0db-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/tvr/809111cd-df91-4503-b02c-a89c03b930fe/conversions/b51a4ff9-7b8d-4818-a0f5-07e134d8f0db-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/tvr/809111cd-df91-4503-b02c-a89c03b930fe/conversions/b51a4ff9-7b8d-4818-a0f5-07e134d8f0db-xl-___webp_1920.webp 1920w
В Дании из-за пандемии убьют всех норок на зоофермах. У них обнаружили мутировавший коронавирус, который распространяется и на людей. Инфекцию выявили на 207 фермах на острове Ютландия. Им уже заразились 12 человек. Особенности мутировавшего вируса в том, что он ослабляет способность к образованию антител. При этом вакцина, над которой сейчас работают ученые по всему миру, может стать бесполезной. Отметим, летом в Нидерландах и Испании уже убили более миллиона норок.