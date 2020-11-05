В Дании мутировавшим коронавирусом уже заразились 12 человек

В Дании из-за пандемии убьют всех норок на зоофермах. У них обнаружили мутировавший коронавирус, который распространяется и на людей. Инфекцию выявили на 207 фермах на острове Ютландия. Им уже заразились 12 человек. Особенности мутировавшего вируса в том, что он ослабляет способность к образованию антител. При этом вакцина, над которой сейчас работают ученые по всему миру, может стать бесполезной. Отметим, летом в Нидерландах и Испании уже убили более миллиона норок.