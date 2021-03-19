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В Дании намерены ввести квоты на расселение мигрантов

В Дании намерены ввести квоты на расселение мигрантов. Страна стремится избежать появления религиозного и культурного "параллельного общества". Для этого МВД представило радикальный план, чтобы избавиться от территорий, известных как гетто.

Согласно новому законопроекту, в городских районах должно проживать не более 30 % граждан "незападного" происхождения

Отметим, в стране внимательно отслеживают жизнь людей в районах, где большинство являются иностранцами. Порядка 15 территорий находятся на особом регулировании, а еще 25 - в зоне риска.

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