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В Дании построят многоэтажный деревянный паркинг

В Дании построят многоэтажный деревянный паркинг

Здание будет построено в датском городе Орхус. На первом этаже разместятся зарядные станции для электромобилей, велопрокат и стоянки для каршеринговых машин. Также планируется создание кафе и спортивного зала.Паркинг внесет дополнительный вклад в поддержание экологической устойчивости с помощью вертикального озеленения своих фасадов.
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