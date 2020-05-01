В Дании предотвратили теракт

Полиция Дании предотвратила теракт. В ходе масштабной операции был задержан подозреваемый, у него было найдено оружие и боеприпасы. Имя предполагаемого террориста не разглашается, однако известно, что он входил в радикальную исламистскую группировку. Судя по всему, планировал несколько крупных терактов в Копенгагене.