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В Дании предотвратили теракт

Полиция Дании предотвратила теракт. В ходе масштабной операции был задержан подозреваемый, у него было найдено оружие и боеприпасы. Имя предполагаемого террориста не разглашается, однако известно, что он входил в радикальную исламистскую группировку. Судя по всему, планировал несколько крупных терактов в Копенгагене.

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