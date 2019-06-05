В Дании проходят парламентские выборы

В Дании в национальный праздник - День Конституции - проходят парламентские выборы. За 179 мандатов борются 900 кандидатов от 13 партий. По прогнозам экспертов, основная борьба развернется между нынешним главой правительства Скандинавского Королевства (председателем Либеральной партии) Ларсом Лёкке Расмуссеном и лидером Социал-демократической партии Метте Фредериксен. Если последней удастся получить большинство, то Дания возьмет курс на наращивание социальных расходов и жесткую миграционную политику.