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В Дании проходят парламентские выборы

В Дании в национальный праздник - День Конституции - проходят парламентские выборы. За 179 мандатов борются 900 кандидатов от 13 партий. По прогнозам экспертов, основная борьба развернется между нынешним главой правительства Скандинавского Королевства (председателем Либеральной партии) Ларсом Лёкке Расмуссеном и лидером Социал-демократической партии Метте Фредериксен. Если последней удастся получить большинство, то Дания возьмет курс на наращивание социальных расходов и жесткую миграционную политику.

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