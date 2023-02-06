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В Дании протестуют против помощи Украине
Тысячи датчан собрались в центре Копенгагена, чтобы выразить протест против решения правительства отменить государственный праздник и увеличить оборонный бюджет для помощи Украине. Традиционный католический праздник "Великий день молитвы" отмечается в четвертую пятницу после Пасхи. В соответствии с подготовленным законопроектом этот день станет обычным рабочим днем. И все для того, чтобы профинансировать увеличение расходов на оборону. По оценкам профсоюзного движения, организовавшего демонстрацию, на протесты пришли не менее 50 тысяч человек.
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